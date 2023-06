Polizeidirektion Hannover

POL-H: Räuber überfällt Gaststätte in der Innenstadt und entkommt unerkannt

Hannover (ots)

Eine männliche Person hat am Donnerstag, 22.06.2023, eine Gaststätte in Hannover-Mitte überfallen und Bargeld in dreistelliger Höhe erlangt. Mit der Beute flüchtete er aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) Hannover betrat der Mann die Gaststätte in der Brüderstraße gegen 17:00 Uhr. Zuvor hatte sich der Täter längere Zeit vor dem Lokal aufgehalten. Dann betrat er das Lokal, bedrohte das Personal mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem der Räuber das Geld hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, der Mann konnte jedoch unerkannt entkommen. Der ZKD hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. /co, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell