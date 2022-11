POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hagenow (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Samstag in Hagenow einen weißen Mazda CX 5 entwendet. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug am 11.11.2022 gegen 18:00 Uhr in der Möllner Straße in Hagenow abgestellt. Am 12.11.2022 bemerkte der 50-Jährige dann um 05:30 Uhr den Diebstahl seines Pkw. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem entwendeten Fahrzeug ein. Der Zeitwert wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die ...

