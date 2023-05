POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach Gestürzter Radfahrer

B 48 Wellbachtal (ots) - Am 29.05.2023, 14:35 Uhr, überholte im Wellbachtal ein in Richtung Johanniskreuz fahrender Motorradfahrer verbotswidrig ein Wohnmobil. Ein entgegenkommender Motorradfahrer wich nach rechts aus und stürzte, wobei er sich verletzte. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-96462519. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler ...

