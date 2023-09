POL-WAF: Warendorf. Eine Verletzte beim Zusammenstoß zweier Pkw.

Warendorf (ots) - "Dicke schwarze Rauchwolken" in Ahlen lautete ein Notruf, der am Mittwoch (27.09.2023) gegen 15.32 Uhr bei Polizei und Feuerwehr einging. Vor Ort drangen Rauchwolken aus einer Garage an der Straße Suttkamp. Vermutlich ist ein Fahrrad-Akku in Brand geraten, die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

