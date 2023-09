Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Angriff auf Taxifahrerin

Am Samstag, 2. September 2023, gegen 23.40 Uhr, nahm eine Taxifahrerin im Bereich der Hauptstraße vor einer Gaststätte in Garrel einen noch unbekannten Fahrgast auf. Auf Wunsch des Fahrgastes führte die Fahrtstrecke über die Petersfelder Straße in Richtung Falkenberg. Im Bereich Ortseingang Falkenberg endete die Fahrt am Sonntag, 3. September 2023, kurz nach Mitternacht.

Hier kam es dann plötzlich zum Angriff durch den Fahrgast auf die Taxifahrerin. Dabei wurde gegen sie massive Gewalt ausgeübt, sodass sie auch verletzt wurde. Nachdem der unbekannte Fahrgast von ihr abgelassen hatte und ausgestiegen war, nutzte die Frau den Moment und fuhr zur Polizeidienststelle nach Cloppenburg, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Nachdem aus zunächst ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zum Sachverhalt gemacht werden konnten, richtet sich die Polizei nun mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

- Wer hat gegen 23.40 Uhr im Ortskern von Garrel eine verdächtige Person festgestellt, die in ein Taxi eingestiegen ist?

- Wer hat kurz nach Mitternacht eine verdächtige Situation bei einem Taxi im Bereich Ortskern Falkenberg beobachtet oder eine verdächtige Person kurz danach im dortigen Bereich gesehen?

- Möglicherweise wurde der Unbekannte bei seinem Angriff auf die Frau im Bereich der rechten Hand verletzt. Wer kann in diesem Zusammenhang verdächtige Umstände mitteilen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell