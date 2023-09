Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 4. September 2023, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Bulls Zarena Street 1, welches vor einem Wohnhaus im Birkenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Pedelec-Diebstahl

Am Dienstag, 29. August 2023, zwischen 7.30 Uhr, und 15.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Kalkhoff Agattu, welches an einer Bushaltestelle bei einer Grundschule in der Dammer Straße verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 6. September 2023, um 18.35 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Straße Zur Röte und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am, Mittwoch, 6. September 2023, gegen 8.30 Uhr, fuhr eine jugendliche Pedelec-Fahrerin aus Steinfeld auf der Straße Moorkamp in Richtung Brinkstraße. An der Kreuzung Moorkamp/Ecke Ostring missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 43-jährigen Autofahrers aus Steinfeld, der den Ostring in Richtung Diepholzer Straße befuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 6. September 2023, 10.30 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Als sie in Höhe der Einmündung Zur Wallachei wegen eines Rechtsabbiegers abbremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw hinten auf. Hierbei wurde die 25-jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10000 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 5. September 2023, zwischen 11.05 Uhr und 11.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Seat Leon X-Perience, welcher in der Straße Im Hofe geparkt stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 13.20 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Kirchstraße in Richtung Rüschendorf. Als er an der Kreuzung Kirchstraße/ Steinstraße/ Auf den Duenen zunächst hält, fuhr er wieder an und missachtete dabei die Vorfahrt des aus Damme kommenden, 37-jährigen Autofahrers aus Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 37-jährige leicht verletzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 6. September 2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Toyota Yaris, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 6. September 2023, 20:55 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden den Gerberweg und wollte an der Kreuzung zum Sattlerweg geradeaus fahren. In Höhe der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten 10-jährigen Radfahrer. Der Junge wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell