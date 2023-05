Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall

Hermannsburg / OT Misselhorn (ots)

Am 20.05.2023, gegen 21:57 Uhr, kam es zwischen Lutterloh und Hermannsburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 39 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die K 17 von Lutterloh in Richtung Hermannsburg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch am Unfallort.

