LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf B19

Eisenach (ots) - Der Fahrer eines PKW Audi kam am Dienstagmittag in der Georgenstraße verkehrsbedingt zum Stehen. Dies nahm eine 28-Jährige mit ihrem PKW Mercedes-Benz zu spät wahr und fuhr auf. Glücklicherweise wurden bei der Kollision keine Personen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (mm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr