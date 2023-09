Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 5. September 2023, 19.30 Uhr und Mittwoch, 6. September 2023, 6.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem VW Polo das hintere Kennzeichen. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Pfarrer-Landgraf-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 6. September 2023, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen VW Arteon durch Kratzer. Das Fahrzeug stand in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 18.00 Uhr, bestreifte die Polizei den Bereich hinter einem Bekleidungsgeschäft in der Cloppenburger Straße. Hier stellten die Polizeibeamten eine Personengruppe fest. Die Polizeibeamten sahen, wie ein 14-jähriger Jugendlicher mutmaßliches Marihuana in seiner Kleidung versteckte. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche das mutmaßliche Betäubungsmittel von einem Heranwachsenden aus Essen (Oldenburg) erworben haben könnte, der sich ebenfalls dort aufhielt. Der Heranwachsende führte u.a. eine geringe Menge Cannabis und eine Feinwaage mit. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde durch eine Richterin ein Durchsuchungsbeschluss für sein Zimmer erlassen, welcher am selben Tag umgesetzt wurde. Hier konnten keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden. Gegen die betroffenen Personen wurden jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die mutmaßlichen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 19.50 Uhr, geriet ein 55-jähriger Autofahrer aus Löningen in eine Kontrolle der Polizei auf der Alten Dorfstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 7 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Vrees auf der Cloppenburger Straße in Richtung Ortsausgang. Aufgrund des Verkehrsflusses bremste der Autofahrer ab. Ein hinter ihm fahrender 46-jähriger Autofahrer aus Dwergte fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Eine Mitfahrerin des 28-jährigen Mannes wurde leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 6. September 2023, gegen 15.22 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Landesstraße 842 und geriet nah bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Autofahrerin aus Emstek. Dadurch kam der 32-jährige Autofahrer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 51-jährige Frau kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und geriet hier in einen Graben. Die Autofahrerin und ihr 14-jähriger Mitfahrer sowie der 32-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, 6. September 2023, fuhr ein 93-jähriger Autofahrer auf dem Herzog-Erich-Ring in Richtung Ziegelhofstraße. Auf gerade Strecke kam ihm eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Pedelec-Fahrerin und dem vorderen linksseitigen Stoßfänger. Durch den darauffolgenden Sturz wurde die Frau schwer verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 6. September 2023, um 10.40 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf dem Lankumer Ring in Richtung Norden. Als sie den Cappelner Damm überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten 47-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg. Bei dem Unfall wurde die 44-jährige Frau sowie der 47-jährige Autofahrer und seine drei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 6. September 2023, um 15.15 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Bösel auf der Amerikastraße in Richtung Heideweg. Kurz vor der Einmündung zur Jägerstraße kam ihm ein grüner Traktor mit rotem Anhänger entgegen. Der Anhänger streifte den linken Außenspiegel des Pkw, wodurch dieser zerstört wurde. Der Traktor setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 6. September 2023, um 18.25 Uhr, wollte eine 56-jährige Autofahrerin aus einer Parkfläche auf einem Parkplatz eines Discounters in der Anemonenstraße ausparken. Dabei erkannte sie, dass ihr gegenüber ebenfalls jemand rückwärts ausparken wollte. Die Autofahrerin hielt an, jedoch fuhr das andere Fahrzeug, ein dunkler VW Golf Plus, weiter und prallte gegen ihren Skoda. Der Beifahrer des Golf stieg aus und sah nach. Als die 56-jährige Frau die Polizei hinzurufen wollte, lief der Mann zum Pkw zurück und das Fahrzeug entfernte sich. Der Beifahrer wurde als schlank und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug eine Brille und hatte einen Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 5. September 2023, gegen 12.00 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Autofahrer auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Löninger Straße. Als er den Kreuzungsbereich der Sevelter Straße passiert hatte, kam er aus einem plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problem mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kam es zur Kollision mit einer 54-jährigen, entgegenkommenden Autofahrerin aus Garrel. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell