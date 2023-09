Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Fahrradgeschäft angegangen In der Zeit zwischen Montag, 4. September 2023, 20.00 Uhr, und Dienstag, 5. September 2023, 15.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Lagerraum an der Hauptstraße ein. Von dort schlugen sie eine Leichtbauwand ein, um in ein dortiges Fahrradgeschäft zu gelangen. Die weitere Tatbegehung wurde abgebrochen und der Tatort verlassen. Sachdienliche ...

