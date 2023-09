Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Sonntag, den 03. September 2023, gegen 17.30 Uhr und Montag, den 04. September 2023, um 10.00 Uhr betraten bislang unbekannte Personen einen Rohbau an der Alten Ginsterstraße und entwendeten diverses Werkzeug und Malermaterial. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Böschungsbrand

Am Montag, den 4. September 2023, gegen 13.29 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Grabenböschung in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr, die mit drei Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 4. September 2023, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 12-jähriger Junge aus Garrel mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg an der Garreler Straße in Richtung Garrel. In Höhe der Kreuzung zu Jägerstraße überquerte er diesen und missachtete die Vorfahrt eines 71-jährigen Mannes aus Bösel, der mit seinem PKW von der Garreler Straße in die Jägerstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß woraufhin sich der 12-jährige Junge leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

