Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kind und Jugendliche entwenden Transporter - Verfolgungsfahrten enden in Vechta und NRW

In der Nacht von Sonntag, 3. September 2023, auf Montag, 4. September 2023, gegen Mitternacht, brachen mehrere Personen in eine Elektrofirma in der Straße "Beim Alten Flugplatz" ein und entwendeten insgesamt vier Transporter, welche auf einem Firmengelände standen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die entsprechende Transporter im Nahbereich durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Die Fahrer flüchteten und die Polizeibeamten konnten die Verfolgung eines Fahrzeugs aufnehmen, dessen Fahrer nicht auf Anhaltesignale reagierte. Mit der Unterstützung weiterer Streifenwagen sowie des Polizeihubschraubers konnte das Fahrzeug im weiteren Verlauf bis in den Innenstadtbereich von Vechta verfolgt werden. Das Fahrzeug kam hier aufgrund technischer Probleme zum Stehen. Der 14-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber schnell gestellt werden. Sein 16-jähriger Beifahrer konnte noch im Wagen angetroffen werden.

Währenddessen, gegen 1.15 Uhr, hatte der geschädigte Firmeninhaber auf der Anfahrt zum Tatort einen seiner entwendeten Transporter gesichtet. Nachdem der Standort der Polizei mitgeteilt wurde, konnte auch hier die Verfolgung durch weitere Streifenwagen sowie den Polizeihubschrauber aufgenommen werden. Die Fahrt setzte sich über die Bundesautobahn 1 in Richtung Osnabrück und schließlich nach NRW fort. Hier war es nach einem Lenkmanöver des flüchtigen Transporterfahrers zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen der Autobahnpolizei Ahlhorn gekommen. Dieser musste die Verfolgung abbrechen, da der Wagen nicht mehr fahrbereit war und zwei Polizeibeamte bei der Kollision leicht verletzt wurden. Wenig später, gegen 1.45 Uhr, verunfallte der Transporter ohne weiteren Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Lengerich. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Vechta konnten dann den 13-jährigen Fahrer des entwendeten Transporters stellen.

Unterdessen konnte gegen 00:30 Uhr ein dritter entwendeter Transporter durch eine Anwohnerin im Stadtgebiet Vechta, in der Sachsenstraße, festgestellt werden. Mehrere unbekannte Personen hatten sich von dem Fahrzeug in Richtung Wittekindstraße entfernt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben hierzu gemacht werden.

Unterstützt und in den Einsatz eingebunden waren neben Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und dem Polizeihubschrauber, auch Polizeikräfte der Polizeiinspektionen Osnabrück, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Diepholz sowie die Polizei Münster und ein Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des vierten Transporters oder zu den noch unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten mit der Polizei Vechta unter 04441-9430 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell