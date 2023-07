Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB27 im Bereich Stotel

Cuxhaven (ots)

Stotel/BAB27. Am gestrigen Montagnachmittag (17.07.2023) kam es gegen 17:10 Uhr auf der BAB 27 zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jährige Bremerin fuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen auf den Pkw eines 45-jährigen Bremers auf. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die BAB 27 musste bis zur Beendigung der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Cuxhaven voll gesperrt werden.

Am Abend gegen 20:30 Uhr wollte eine 19-jährige aus Wittmund mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Stotel auf die BAB 27 in Richtung Bremen auffahren. Hier kam Sie nach Rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt, am Pkw und an der Seitenschutzplanke entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell