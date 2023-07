Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Führerschein in fremden Wagen unterwegs

Cuxhaven (ots)

Neuhaus/Oste. Am Sonntag (16.07.2023) gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor den Fahrer eines Mercedes auf der Straße Bürgerpark in Neuhaus/Oste. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin gab der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Otterndorf, an, nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen. Der 29-jährige war nicht Halter des Fahrzeuges, so dass die Beamten die Ermittlungen mit einer Halterbefragung fortsetzten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Otterndorfer die Zündschlüssel des Fahrzeugs von einer Bekannten widerrechtlich an sich genommen hatte. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel an die Halterin übergeben.

