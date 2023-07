POL-CUX: Schwerpunktmaßnahme Radfahrende und Zweirad-Elektromobilität

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/BAB27 - Unfall deckt weitere Straftaten auf Am frühen Sonntagmorgen (16.07.2023), gegen 00:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Höhe der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Bremen. Ein 18-jähriger Schöppinger (NRW) verpasste mit seinem VW Touran die Abfahrt und wollte dann in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt wenden. Dieser Versuch endete an der ...

mehr