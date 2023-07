Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27 - Unfall deckt weitere Straftaten auf

Am frühen Sonntagmorgen (16.07.2023), gegen 00:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Höhe der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Bremen. Ein 18-jähriger Schöppinger (NRW) verpasste mit seinem VW Touran die Abfahrt und wollte dann in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt wenden. Dieser Versuch endete an der Seitenschutzplanke, gegen welche er mit seinem Pkw prallte. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Schließlich stellte sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme noch heraus, dass der 18-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen weiteren Weg musste der Schöppinger fußläufig fortsetzen.

+++++

Geestland/Sievern - Alkoholisiert Pkw unbefugt in Gebrauch genommen

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen (16.07.2023), gegen 01:40 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland nach Sievern gerufen. Ein 35-jähriger Geestländer soll dort angetrunken mit einem Pkw losgefahren sein. Der 35-Jährige konnte dann tatsächlich als Fahrzeugführer eines Kleinwagens festgestellt und kontrolliert werden. Er war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte dann auch einen Wert von über zwei Promille Atemalkoholkonzentration zum Ergebnis. Des Weiteren hatte der nunmehr Beschuldigte den Pkw unbefugt in Gebrauch genommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Abschließend wurde der Führerschein des Beschuldigten in amtliche Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell