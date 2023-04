Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Mann wollte es sich im Bahnhof Flensburg "gemütlich" machen; jetzt sitzt er in der JVA

Flensburg (ots)

Ein 46-jähriger Mann wollte es sich gerade hinter dem Aufenthaltsraum auf Bahnsteig 1/2 im Flensburger Bahnhof "gemütlich" machen, als eine Bundespolizeistreife auf ihn aufmerksam wurde. Ergebnis: 40 Tage Aufenthalt im Gefängnis.

Gestern Morgen gegen 08.00 Uhr wurde eine Streife der Flensburger Bundespolizei auf einen 46-jährigen Mann aufmerksam, der sein Lager hinter dem Aufenthaltsraum auf Bahnsteig 1/2 aufgebaut hatte und gerade dabei war, sich unter seiner Decke selbst zu befriedigen. Die Polizisten baten den Mann um ein Ausweisdokument und staunten nicht schlecht, als dieser einen polizeilichen Bericht aus März 23 über seine vorläufige Festnahme hervorholte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass mit Datum vom 24.04.2023 ein "druckfrischer" Haftbefehl für den Polen im polizeilichen Fahndungssystem hinterlegt war. Die Staatsanwaltschaft suchte den Mann mit unbekannten Aufenthalt u.a. wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl.

Der 46-Jährige wurde auf dem Bahnsteig verhaftet und ihm auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die noch offene Geldstrafe in Höhe von knapp 500,- Euro zu begleichen. Da er dies nicht konnte, wurde er in die JVA eingeliefert, in der er die nächsten 40 Tage sein Lager aufschlagen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell