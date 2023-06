Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jähriger beschädigt Bahnhofstür - führt Einhandmesser und Teleskopschlagstock mit sich

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 13. Juni 2023 informierten Mitarbeiter der Bahnsicher-heit gegen 21:20 Uhr die Bundespolizei über einen jungen Mann, welcher mutwillig und ohne erkennbaren Grund eine Eingangstür zum Hauptbahnhof Magdeburg beschädigte und diese dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigte. Bundespolizisten sprachen den 33-Jährigen an und kon-trollierten ihn. Zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Den Beamten gegenüber verhielt er sich aggressiv. Bei seiner anschließenden Durch-suchung stellten die Beamten zudem ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock fest und im Weiteren sicher. Nach Überprüfung seiner Personalien und Abschluss der strafprozessualen Maßnahme wurde der Deutsche aus den Diensträumen entlassen. Er erhält Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch sowie Waffengesetz.

