Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung im Friedenspark - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (06.06.2023) meldete ein Passant gegen 19:30 Uhr eine verletzte Person im Friedenspark. Vor Ort konnte der 34-jährige Geschädigte am Boden liegend, mit Verletzungen im Kopfbereich vorgefunden werden. Er wirkte benommen und konnte keine Angaben zum Sachverhalt machen, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Zeugen gaben an, dass sich der 34-Jährige zuvor mit zwei Männern unterhalten habe. Plötzlich habe einer der Beiden dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser sofort zu Boden ging. Danach seien die Männer zu Fuß in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße geflüchtet. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Männer nicht mehr festgestellt werden. Durch die Zeugen wurden die beiden Unbekannten wie folgt beschrieben: männlich, circa 25 Jahre alt, ungefähr 1,80/1,90 m groß, schlanke Statur, dunkle nach hinten gegelte Haare, trugen Sportkleidung.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell