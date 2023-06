Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Supermarkt-Mitarbeiter nach Streitigkeiten verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (05.06.2023) befanden sich ein 56-jähriger Ludwigshafener und sein 19-jähriger Sohn in einem Supermarkt in der Edigheimer Straße. Als der 56-Jährige mit bloßen Händen Backwaren aus der Auslage nehmen wollte, wurde er durch einen Mitarbeiter angesprochen und gebeten, die hierfür vorhandene Zange zu nutzen. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, im Rahmen dessen der Ludwigshafener dem Mitarbeiter zunächst mehrfach ins Gesicht schlug. Bei einem anschließenden Gerangel auf dem Boden schlug und trat auch der 19-Jährige mehrfach auf den Mann ein. Als Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten die Männer zu Fuß. In einer angrenzenden Parkanlage konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich durch Polizeikräfte angetroffen werden. Der 56-Jährige bestätigte die Auseinandersetzung, zeigte sich jedoch uneinsichtig. Der Supermarktmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vater und Sohn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

