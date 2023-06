POL-PPRP: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Ludwigshafen (ots) - Das Trekkingrad eines 43-Jährigen wurde am Sonntag (04.06.2023) zwischen 12:15 Uhr und 17:30 Uhr gestohlen. Das Rad stand zu dieser Zeit verschlossen in einem Fahrradständer vor einem Freibad im Strandweg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen: - Der ...

