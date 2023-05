Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 16-Jähriger im "Forum" ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 16-Jähriger ist am frühen Freitagabend (12. Mai, gegen 17:30 Uhr) im Einkaufszentrum "Forum" an der Königstraße von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Der Duisburger berichtete der Polizei, dass ihm das Trio vor einem Schuhgeschäft sein schwarzes iPhone 13 Pro Max samt Kopfhörer aus der Hand riss. Die Jugendlichen flüchteten über die Vom-Rath-Straße, zwei von ihnen sind dort in einen Bus der Linie 926 gestiegen. Als der 16-Jährige ihnen folgte, drohten sie ihm.

Er beschreibt die Unbekannten wie folgt:

Räuber 1: etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, neongelbe Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe

Räuber 2: etwa 16 bis 18 Jahr alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schwarze "Pufferjacke", graue Trainingshose, schwarze Schuhe

Räuber 3: etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze "Pufferjacke", dunkle Jeans

Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell