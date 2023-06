POL-PPRP: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Samstagabend des 03.06.2023 brannte eine Grünfläche von circa 30 Metern am Bremmenweg. Das Feuer setze dort zudem einen Baum in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Feuer nicht vorsätzlich gelegt wurde. Die genaue Brandursache ist unbekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle i.A: Zeitler, PvD Telefon: 0621-963-0 E-Mail: ...

