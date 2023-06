Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Entflohenes Schaf bewegt sich im Gleisbereich

Stendal, Wittenberge (ots)

Am Montag, den 12. Juni 2023 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 18:50 Uhr über ein freilaufendes Schaf im Gleisbereich auf der Bahnstrecke von Stendal nach Wittenberge, auf Höhe der Ortslage Osterburg. Unverzüglich wurde die entsprechende Strecke für den nachfolgenden Zugverkehr gesperrt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei verlegte umgehend zum Ereignisort, stellte das Tier fest und konnte es aus dem Gleisbereich treiben. Das Schaf blieb glücklicherweise unverletzt. Im Nachgang konnte das Loch am Weidezaun lokalisiert und der Besitzer des Tieres ermittelt werden. Dieser reparierte die Schwachstelle sofort mittels Draht, sodass die Bahnstrecke wieder für den Zugverkehr freigegeben werden konnte. Zum Glück verursachte die kurzzeitige Streckensperrung nach derzeitigen Erkenntnissen keinerlei Zugverspätungen oder andere negative Auswirkungen. Dennoch weist die Bundespolizei in diesem Zusammenhang auf die erheblichen Gefahren hin, die von Tieren im Gleis ausgehen: Neben dem Tod des Tieres kann es zu einer erheblichen Gefährdung des Bahnverkehrs kommen. Im Falle einer Kollision besteht die Gefahr von massiven Sachschäden an dem Zug und den Gleisanlagen. Eine mögliche Entgleisung der Bahn bedeutet zudem die erhebliche Gefahr für Leib und Leben von Menschen. Bei der Haltung von Weidetieren ist auf eine sichere Unterbringung zu achten. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg verweist darauf, dass in diesen Fällen stets geprüft wird, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Ist dies der Fall, kann er gemäß der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an den Zügen oder Bahngleisen kann er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn AG haftbar gemacht werden. Kommt es zu einer Kollision muss er mit einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen, werden Menschen verletzt oder getötet, weiten sich die Ermittlungen dementsprechend aus.

