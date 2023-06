Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Diebstahl und Drogen: Bundespolizei vollstreckt gleich zwei Haft-befehle, 98 Tage Haft

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 12. Juni 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 11:30 Uhr einen 40-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Der Aufforderung seinen Ausweis auszuhändigen, kam der Mann nach. Eine Überprüfung seiner persönlichen Daten in dem Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass er mit gleich zwei Haftbefehlen von der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) gesucht wurde. So verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) den Beschuldigten bereits im Januar 2019 wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Hiervon zahlte er bereits 630 Euro, womit immer noch 270 Euro beziehungsweise 18 Tage Ersatzfreiheitsstrafe offen waren. Im Januar dieses Jahres stand er erneut vor Gericht und erhielt wegen Diebstahls eine Geldstrafe von 1200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen. Da er weder die jeweiligen offenen Geldbeträge zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen, trotz ergangener Ladung, antrat, ergingen am 6. Juni 2023 beide Haftbefehle. Nur sechs Tage später klickten die Handschellen: Die Bundespolizisten eröffneten dem Deutschen die Haftbefehle, nahmen ihn fest und gingen mit ihm zur Dienststelle. Den Gesamtbetrag beider Haftbefehle von insgesamt 1470 Euro konnte der Mann nicht begleichen. Daher wurde er am selbigen Tag an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die Beamten der Bundespolizei informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Aufgriff und den Verbleib des Mannes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell