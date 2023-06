Polizei Hamburg

POL-HH: 230609-3. Beschlagnahme von Motorrädern und Führerscheinen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.06.2023, 20:46 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Jenfelder Allee

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 stoppten gestern Abend zwei 29 und 31 Jahre alte Männer nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen und stellten ihre Motorräder und Führerscheine sicher.

Der 29-jährige Ducati-Fahrer war der Zivilstreife bereits an der Anschlussstelle Jenfeld aufgefallen, als er die Bundesautobahn 24 dort mit überhöhter Geschwindigkeit verlassen hatte. Nachdem sich der Mann mit seiner Maschine an der Kreuzung Schiffbeker Weg/Rodigallee neben einer ebenfalls leistungsstarken Triumph eingeordnet hatte und beide das Umschalten der Ampel auf Grün offenbar als Startsignal für eine Wettfahrt nutzten. Sie befuhren daraufhin die Jenfelder Allee in Richtung Norden mit überhöhten Geschwindigkeiten und gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer mit ihren riskanten Fahrmanövern.

Den Einsatzkräften gelang es im weiteren Verlauf, die beiden Motorräder zu stoppen.

Gegen die deutschen Staatsangehörigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Der zwischenzeitlich kontaktierte Eildienst der Staatsanwaltschaft Hamburg verfügte die Beschlagnahme der Krafträder sowie der Führerscheine der Männer aus Wandsbek und Hamm.

Zim.

