Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer beschädigt drei geparkte Fahrzeuge und zwei Fenster in der Sedanstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 10:20 Uhr, beschädigte ein offenbar verwirrter Mann mit einem Teleskopschlagstock drei geparkte Fahrzeuge und zwei Fenster in der Sedanstraße. Außerdem wurde ein Anwohner bedroht und beleidigt. Der 55-jährige Verantwortliche wurde festgenommen, der Teleskopschlagstock sichergestellt. Im Anschluss wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in das Krankenhaus verbracht. Der angerichtete Schaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

