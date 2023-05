Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Tatverdächtige auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Hotel festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 02:20 Uhr, meldete eine Zeugin, dass aktuell in ein Hotel in der Blumenstraße eingebrochen wird. Ein 36-jähriger Mann aus Pirmasens wurde vor dem Hotel angetroffen. Eine weitere Person konnte im Hotelinneren bemerkt werden. Dieser zweite Mann, ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz, kam auf Aufforderung aus dem Hotel. Beide Tatverdächtigen wurden zur Dienststelle verbracht. Da der 26-Jährige keine Aussage machte und per Haftbefehl gesucht wurde, wurde er in die JVA Zweibrücken eingeliefert.

Der 36-Jährige legte ein umfangreiches Geständnis ab und gab weitere gemeinsame Einbrüche zu, dabei auch den Einbruch in der Nacht zuvor, in das gleiche Hotel. Hier wurden mehrere Bierflaschen ausgetrunken und ein PC mit Monitor entwendet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell