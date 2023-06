Polizei Hamburg

POL-HH: 230609-2. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Zeit: 10.06.2023, 02:00 - 11.06.2023, 22:00 Uhr; Ort: Hamburger Innenstadt und Bundesautobahn (BAB 1) in Richtung Süden

Am kommenden Sonntag findet nach mehrjähriger Pause wieder der Motorrad-Gottesdienst mit mehreren tausend Teilnehmenden statt. Dazu sind notwendige Fahrbahnsanierung auf einem Teilstück der BAB 1 notwendig, die weitere Straßensperrungen nach sich ziehen. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

1) Der Motorrad-Gottesdienst (MoGo) beginnt am Sonntag ab etwa 09:00 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße wie gewohnt am Hamburger Michel. Traditionell zählt nach der Andacht eine gemeinsame Ausfahrt der Biker in Richtung Süden mit zu der Veranstaltung.

Der Straßenzug Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt wird in der Zeit von etwa 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr für den Fahrverkehr voll gesperrt. Je nach Anzahl der teilnehmenden Kräder kann es auch zu einer über den Kreuzungsbereich Holstenwall hinausgehenden Sperrung des Millerntordamms bis zum Millerntorplatz kommen.

In der Abfahrtsphase des Konvois wird darüber hinaus ab 14.00 Uhr auch die Willy-Brandt-Straße bis etwa 16.00 Uhr voll gesperrt. Der Tross fährt dann vom Michel kommend über die Elbbrücken und endet auf dem Parkplatz von "Möbel-Kraft" in Buchholz i. d. Nordheide.

Die Polizei richtet dafür in der Zeit von 08:00 Uhr - 15:30 Uhr ein Verkehrsinfotelefon unter der bekannten Telefonnummer

040/ 428 65 65 65

ein.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind unter https://www.hamburg.de/verkehr-aktuell/polizeimeldungen/ und unter https://www.mogo.de/ zu finden.

2) Von Samstagmorgen bis späten Sonntagabend ist darüber hinaus eine Sanierung der Fahrbahn der BAB 1 in Richtung Süden erforderlich, für die der Autobahnabschnitt zwischen dem Autobahndreieck Südost und der Anschlussstelle Stillhorn gesperrt werden muss.

Weitere Informationen sind unter https://www.autobahn.de/nord/verkehrsmeldungen/detail/a1-sofortmassnahme-sperrung-der-fahrtrichtung-bremen-vom-116-300-uhr-bis-2200-uhr-zwischen-dem-ad-hh-suedost-35-und-der-as-hh-stillhorn-37 zu finden.

3) Am Sonntagnachmittag findet außerdem im Hamburger Volksparkstadion das Heimspiel der "Hamburg Sea Devils" gegen "Rhein Fire" statt, zu dem auch etwa 30.000 Zuschauer anreisen werden.

Neben den eingerichteten Umleitungen der Autobahn Nord GmbH wird Besuchenden der Hamburger Innenstadt dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

