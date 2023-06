Polizei Hamburg

POL-HH: 230608-4. Drogenfund nach Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Warenkreditbetrug in Hamburg-Altona-Altstadt - Zwei dringend Tatverdächtige zugeführt

Tatzeit: 07.06.2023, 06:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Große Bergstraße

Im Zusammenhang mit den gestrigen Durchsuchungsmaßnahmen wegen Verdachts des Warenkreditbetruges fanden Einsatzkräfte größere Mengen Drogen auf und stellten diese sicher. Zwei Tatverdächtige wurden noch am Mittwochnachmittag vorläufig festgenommen und der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zum Ausgangssachverhalt wird zunächst wird auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen. Diese finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5528158

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung in Altona-Altstadt fanden die Beamten über 20 Kilogramm Kokain und etwa acht Kilogramm Marihuana auf und stellten die Drogen sicher. Dazu stellten sie auch noch ein aufgefundenes Gewehr und mehrere hundert Schuss Munition sicher. Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen.

Das Drogendezernat (LKA 62) übernahm daraufhin unmittelbar die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Intensive Ermittlungen führten die Beamten zu einer 24-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann (beide Deutsch), die noch am Mittwochnachmittag lokalisiert werden konnten. Einsatzkräfte nahmen ihn in der Rautenbergstraße in St. Georg, sie im Hörgensweg in Eidelstedt vorläufig fest.

Die Beamten stellten dabei noch annähernd 2.500 Euro Bargeld und mehrere Handys sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden dringend Tatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen dauern an.

