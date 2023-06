Polizei Hamburg

POL-HH: 230608-2. Eine Zuführung nach Raub eines Pkw in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.06.2023, 13:03 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Kreuzburger Straße

Nachdem ein 34-Jähriger gestern Mittag einer Seniorin zunächst ihr Auto geraubt haben soll, haben Polizisten den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und zugeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates der Region Wandsbek (LKA 154) zufolge hatte die 83-Jährige ihren Toyota Yaris auf einen Privatparkplatz in der Kreuzburger Straße gefahren. Als sie die Schranke per Hand geschlossen hatte und wieder in ihr Fahrzeug einsteigen wollte, um weiter zu ihrem Stellplatz zu fahren, soll der 34-Jährige sie gewaltsam beiseitegestoßen haben. Anschließend stieg er in das Auto ein, durchbrach die weiterhin geschlossene Schranke und flüchtete in Richtung Jenfelder Allee.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen erkannten Einsatzkräfte den zuvor mutmaßlich geraubten Pkw in der Bargteheider Straße und stoppten das Fahrzeug. Den 34-jährigen Polen nahmen die Beamten anschließend widerstandslos vorläufig fest.

Da sich bei dem Tatverdächtigen, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, auch Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der mutmaßliche Räuber dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Seniorin wurde nicht verletzt.

Die bereits gestern Nachmittag durch das LKA 154 übernommenen Ermittlungen dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell