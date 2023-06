Polizei Hamburg

POL-HH: 230609-4. Polizei sucht Zeugen zu zwei Raubtaten in Hamburg-Rotherbaum und -Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

a) 08.06.2023, 13:40 Uhr b) 08.06.2023, 16:43 Uhr

Tatorte:

a) Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee, Handy-Shop b) Hamburg-Osdorf, Rugenbarg, Getränkemarkt

Die Polizei Hamburg bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung, nachdem es gestern Mittag zu einem versuchten Raub auf einen Handy-Shop in Rotherbaum sowie nachmittags zu einem Überfall auf einen Getränkemarkt in Osdorf gekommen ist.

a) Dem bisherigen Ermittlungsstand des zuständigen Raubdezernates der Region Eimsbüttel (LKA 134) zufolge hatte der noch Unbekannte den 20-jährigen Angestellten zunächst in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf bedrohte der Täter den Mitarbeiter mit einer angedeuteten Waffe im Hosenbund. Da die anschließenden Versuche, Mobiltelefone aus ihrer Verankerung zu reißen, fehlschlugen, flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Grindelhof aus dem Geschäft.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - 170 bis 180 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - leichter Bart - bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einer blauen Hose

Das LKA 134 übernahm noch gestern die Ermittlungen.

b) Den bisherigen Erkenntnissen des Altonaer Raubdezernates (LKA 124) entsprechend bedrohte der Unbekannte während des Zahlvorgangs eines Kunden den 22 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer, griff in die Kasse und nahm Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe an sich. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 175 bis 180 cm groß - schlank - osteuropäisches Erscheinungsbild - tätowierte Arme - dunkelblonde Haare - während der Tat bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem "Adidas"-Aufdruck, einer schwarzen "Adidas"-Trainingshose mit roten Streifen und weißen Schuhen

Sofortfahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die Ermittlungen am Tatort, welche nun durch das LKA 124 fortgeführt werden.

Im Zusammenhang mit den Taten bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell