POL-VIE: Schwalmtal-Waldnieler Heide: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Schwalmtal-Waldnieler Heide (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Freitag, 14. April, gegen 12.10 Uhr auf der L3 in der Nähe der Einmündung Ungerather Straße drei Autos überholt und ist kurz vor dem vordersten so knapp eingeschert, dass die Fahrerin eine Gefahrenbremsung machen musste. In der Folge fuhren die beiden weiteren Autos jeweils auf.

Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wegberg unbeirrt fort. Außer den drei betroffenen Autofahrerinnen war noch ein Rennradfahrer vor dem ersten Auto unterwegs. In diesem ersten Auto fuhr eine 61-Jährige aus Meerbusch. Sie musste bremsen, weil der Motorradfahrer so dicht vor ihr eingeschert war, dass sie befürchtete, ihm aufzufahren. Im zweiten Auto wurde eine 35-jährige Wegbergerin leicht verletzt. Auch die als drittes folgende 25-jährige Mönchengladbacherin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Über den Motorradfahrer ist nur bekannt, dass er komplett schwarz gekleidet und das Motorrad ebenfalls schwarz war.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wem ist am Freitagmittag im Bereich der L3 zwischen Waldnieler Heide und Wegberg ein Motorradfahrer aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Wer kann sonst hilfreiche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (336)

