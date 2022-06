POL-DA: Brensbach: Einbruch in Schlachthof

Darmstadt (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand von zwei Bäumen sowie darunterliegendem Geäst, bittet die Polizei in Darmstadt um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in diesem Kontext verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Freitag (24.6.) gegen 19.30 Uhr waren die Flammen in dem Waldstück, das gegenüber einem Anwesen in der Erbacher Straße liegt, ...

mehr