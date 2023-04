Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW-Fahrer überschlägt sich mit seinem BMW - verletzt - Blutprobe

Viersen (ots)

Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein 26-jähriger Viersener mit seinem PKW BMW in Viersen auf der Gladbacher Straße in Höhe des Ummertalweges. Er war zuvor einer Rettungswagenbesatzung, die soeben einen Patienten in ein Mönchengladbacher Krankenhaus verbringen wollte, entgegengekommen. Der Fahrer des Rettungswagens schilderte, dass der aus Richtung Mönchengladbach kommende Mann mit seinem BMW viel zu schnell gefahren sei und vermutlich infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der BMW habe sich mehrfach überschlagen und gedreht, bevor er neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen sei. Hierbei hatte der Fahrer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, Glück im Unglück, dass mit der Rettungswagenbesatzung sofort qualifizierte Ersthelfer vor Ort waren. Im weiteren Verlauf musste der verletzte Fahrer durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten und in ein Krefelder Krankenhaus verbracht werden. Die Spuren an der Unfallstelle erstreckten sich dabei über mehrere hundert Meter entlang der Gladbacher Straße. Im Zuge weiterer Ermittlungen im Krankenhaus Krefeld konnte durch die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen./Ren (334)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell