Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Chef zahlt 5185 Euro für seinen Mitarbeiter

Stendal (ots)

Am Samstag, den 10. Juni 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 09:25 Uhr auf Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes Stendal einen Reisenden. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass der 32-Jährige seit dem 11. Mai 2023 durch die Staatsanwaltschaft Leipzig per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Leipzig bereits 2022 wegen Stra-ßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von 7015 Euro beziehungs-weise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen verurteilt. Der deutsche Staatsangehörige zahlte davon lediglich 1830 Euro und war unbekannten Aufenthaltes. Aus diesen Gründen erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Da er die restliche Geldstrafe von 5185 Euro nicht begleichen konnte, übergaben ihn die Bundespolizisten an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Zuvor kontaktierte der Mann jedoch noch eine Person seines Vertrauens und hatte großes Glück: Der Chef des Mannes kam vor Ort und zahlte für seinen Mitarbeiter die erforderliche Geldsumme. Somit wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die ausschreibende Behörde wurde über das Antreffen und die Zahlung schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell