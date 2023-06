Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1400 Euro Geldstrafe: Klebrige Hände führen zum Haftbefehl

Halle/Saale (ots)

Am Donnerstag, den 8. Juni 2023 wurde ein Mann gegen 18:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/Saale, auf Bahnsteig 6 einer Personenkontrolle unterzogen. Der aus Serbien stam-mende Mann wies sich mit einem gültigen Reisepass aus. Eine Überprü-fung seiner persönlichen Daten in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft München. Demnach entwendete der Beschuldigte im Dezember 2022 Lebensmittel und Kosmetikartikel in einem Wert von über 150 Euro und konnte dabei gestellt werden. Das Amtsgericht München verurteilte den Mann am 13. März dieses Jahres wegen des Diebstahls zu einer Geldstrafe von insge-samt 1400 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen. Der 56-Jährige zahlte lediglich 40 Euro, weitere Zahlungen blieben aus. Daher wurde am 8. Mai der Haftbefehl erlassen. Der Gesuchte wurde durch die eingesetzten Beamten fest- und mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurde ihm der Haftbefehl eröffnet und ausgehändigt. Da er die restliche Geldstrafe von 1360 Euro nicht begleichen konnte, wurde er am Abend an eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Die ausschrei-bende Behörde wurde über das Antreffen und den Verbleib der Person durch die Bundespolizei informiert.

