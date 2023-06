Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Lebensgefahr: Teenager überschreitet Gleise und lässt anschließend seine Beine am Bahnsteig ins Gleis baumeln

Marienborn (ots)

Am Donnerstag, den 8. Juni 2023 erhielt die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 19:20 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn fernmündlich die Information, dass am Bahnhof Marienborn ein junger Mann die Gleise überquert hatte und nun auf der Bahnsteigkante sitzt. Eine sofort alarmierte Streife begab sich unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen aus Afghanistan stammenden Jugendlichen feststellen. Nur ließ der junge Mann nicht wie umgangssprachlich "die Seele baumeln", sondern seine Beine. Er saß auf der Bahnsteigkante und ließ dort seine Beine in den Gleisbereich hängen. Ein sich dort befindlicher Zeuge, konnte bestätigen, dass der 17-Jährige die Gleise überquerte und sich dann auf der Bahnsteigkante niederließ. Glücklicherweise ist dem Teenager nichts passiert. Da seine Identität nicht zweifelsfrei vor Ort festgestellt werden konnte, nahmen ihn die eingesetzten Beamten zum Schutz in Gewahrsam und hielten Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt. Nach Klärung des Sachverhaltes wurde der Jugendliche in eine naheliegende Jugendeinrichtung verbracht. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Kinder und Jugendlichen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Die Bundespolizei bittet darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen.

