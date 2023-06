Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wieder Diebstahlsversuch im Intercityexpress, Täter wird gestellt

Magdeburg (ots)

Nachdem Bundespolizisten in Magdeburg bereits am Mittwochmorgen zwei Tatverdächtige ertappt haben, welche in einem Intercityexpress auf der Strecke Berlin - Köln Diebstahlshandlungen vorgenommen hatten, kam es am Donnerstag, den 8. Juni 2023 erneut zu einem Versuch des Diebstahls in einer Bahn: Die Bundespolizei erhielt von einer Zugbegleiterin fernmündlich die Information, dass sich in einem Intercityexpress eine männliche Person ohne erforderlichen Fahrschein befindet. Eine sofort alarmierte Streife begab sich gegen 04:00 Uhr umgehend zum Bahnsteig, um den mutmaßlichen Täter zu stellen. Bei Halt des Zuges in Magdeburg gab die Zugbegleiterin an, dass der aus Polen stammende Mann nicht nur ohne Fahrschein den Zug nutzte, sondern auch versucht hatte, einer im Zug befindlichen 19-jährigen Frau das Smartphone zu entwenden. Glück im Unglück! Da die Geschädigte den versuchten Diebstahl sofort bemerkte, konnte der Mann die Tat nicht vollziehen. Der 35-jährige mutmaßliche Dieb war augenscheinlich stark alkoholisiert. Somit entschieden sich die Beamten die weiteren notwendigen strafprozessualen Maßnahmen auf der Dienststelle durchzuführen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem Mann, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, erwarten Strafanzei-gen wegen des versuchten Diebstahls und des Erschleichens von Leis-tungen.

