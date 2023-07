Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven/ Schiffdorf-Spaden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 14:00 Uhr, stellten Beamte des PK Geestland in Schiffdorf-Spaden einen PKW mit auffälliger Fahrweise fest. Bei der Kontrolle stieg der 19jährige Geestländer vom Fahrersitz aus. Zeitgleich setzte sich der Vater als Beifahrer auf den Fahrersitz des PKW und gab an, dass er gefahren sei. Dies konnte durch die Beamten jedoch beobachtet werden. Der 19jährige Fahrzeugführer macht aktuell seinen Führerschein und hat noch einige private Fahrstunden genommen. Gegen ihn und den Vater wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geestland/ BAB 27 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Geestland ein Gespann aus PKW und Anhänger auf der A27. Hierbei wurde festgestellt, dass, durch die zulässigen Gesamtgewichte des PKW und Anhängers, für das Gespann die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen wäre. Gegen den 33jährigen Schiffdorfer und den Halter des Fahrzeuggespanns wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis bzw. das Zulassen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geestland/ Langen - Missachtung der Vorfahrt führt zu Unfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am Freitag, 14.07.2023 kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Leher Landstraße in Geestland/Langen. Hier verließ eine 81jährige Langenerin den Parkplatz der Weser-Elbe-Sparkasse um mit ihrem PKW Honda in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie augenscheinlich den herannahenden vorfahrtsberechtigten PKW Citroen. Auf der Straße kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Insassen des PKW Citroen leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11000 Euro geschätzt.

Geestland/ Langen - Kleintransporter übersehen; 2 Personen verletzen sich durch die Kollision leicht

Am Freitag, 14.07.2023, gegen 12:10 Uhr, kam es am Ortsausgang Langen in Fahrtrichtung Sievern, auf der Sieverner Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Mercedes Vitos. Hierbei wendete der 22jährige Bremerhavener sein Auslieferungsfahrzeug auf der Fahrbahn und übersieht hierbei den im Gegenverkehr fahrenden Kleintransporter, so dass es in der Folge zu einem seitlichen Zusammenstoß kommt. Bei den Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst und beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

