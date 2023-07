Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsstrafaten auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Donnerstagmorgen (13.07.2023) gegen 06:35 Uhr melden zwei Zeugen der Polizei in Geestland, dass ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven ein sehr auffälliges Fahrverhalten zeige. Zwischen den Anschlussstellen Hagen im Bremischen und Stotel sei der Pkw immer wieder vom Hauptfahr- auf den Seitenfahrstreifen abgekommen und fast mit der Seitenschutzplanke kollidiert. Der Fahrzeugführer habe einen schlafenden Eindruck auf die Zeugen gemacht. In Bremerhaven konnte der Fahrzeugführer schließlich durch Kräfte der Polizeikommissariate Geestland und Schiffdorf angetroffen und kontrolliert werden. Der Eindruck einer Übermüdung des Fahrzeugführers, eines 53-jährigen Bremers, erhärtete sich, so dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet wurde.

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Freitagmorgen (14.07.2023) gegen 08:05 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrzeugführer eines Gespanns bestehend aus einem Transporter und einem Anhänger, welches von Stotel in Fahrtrichtung Bremen unterwegs war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer, ein 36-jähriger Bremerhavener, lediglich die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Für diese Kombination von Transporter und Anhänger war aber die Klasse BE erforderlich. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet und der Anhänger musste anderweitig abtransportiert werden.

