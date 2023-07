LPI-NDH: Gemüsediebstahl, die Polizei ermittelt

Sondershausen (ots) - Eine Gartenlaube ist am späten Donnerstagabend in einer Gartenanlage in der Hospitalstraße fast vollständig abgebrannt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 15.000 geschädigt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Vormittag soll eine Untersuchung des Brandortes stattfinden. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr