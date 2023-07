Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Geldabhebung nach Handtaschendiebstahl - Wer erkennt die Täterin?

Am 14. Februar kam es gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Birkunger Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Die abgebildete Täterin entwendete während des Einkaufs der Geschädigten im Lidl-Markt die Geldbörse. Mithilfe der in der Geldbörse befindlichen Scheckkarten gelang es der Unbekannten um 11.36 Uhr und 11.37 Uhr jeweils einen vierstelligen Betrag von zwei Konten abzuheben. Die Auszahlung des Geldbetrages erfolgte in der ehemaligen Geschäftsstelle der Kreissparkasse am Bonifatiusplatz, welche Ende Mai ihren Betrieb eingestellt hat. Wer kennt die Frau oder kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder per E-Mail zu melden. Aktenzeichen: 0051203/2023

