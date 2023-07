LPI-NDH: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots) - Die Feuerwehr war am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, Am Güterbahnhof im Einsatz. Dort brannte es im Keller eines Abrisshauses. Die Flammen waren schnell gelöscht, so dass der Schaden gering ist. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde das Feuer gelegt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

