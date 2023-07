LPI-NDH: Flächenbrand verursacht hohen Schaden

Abtsbessingen (ots) - Die Urlaubsreise der Hauseigentümer nutzten Unbekannte in Abtsbessingen aus. Der oder die Täter versuchten die Eingangstür am Wohnhaus in der Billeber Straße gewaltsam zu öffnen, scheiterten aber. Mehr Glück hatten sie am Geräteschuppen, den sie öffneten und betraten. Zu gestohlenen Gegenständen kann derzeit noch nichts gesagt werden. Zeugen entdeckten die Einbruchsspuren am Mittwochabend ...

