LPI-NDH: Drei Verletzte bei Unfall

Nordhausen (ots) - Einer 88-jährigen Seniorin wurde am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Gottfried-Rosenthal-Straße die Geldbörse gestohlen. Sie hatte ihre Tasche an den Einkaufskorb gehangen. Als sie an der Kasse zahlen wollte, war die Geldbörse verschwunden. Derzeit gibt es keine Hinweise zu dem oder den Tätern. Neben Bargeld verschwanden auch Geldkarte und Krankenkarte. Rückfragen bitte an: ...

mehr