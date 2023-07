LPI-NDH: Schwarzangler entdeckt und angezeigt

Bleicherode (ots) - Zivilcourage führte am heutigen Vormittag zur Festnahme eines 46-jährigen Mannes in Bleicherode. Ein 24-jähriger Zeuge hatte den Mann beim widerrechtlichen Betreten eines Einfamilienhauses in der Friesenstraße beobachtet. Er folgte dem Mann in das Haus. Der 46-Jährige stellte sich als Einbrecher heraus und versuchte die Flucht zu ergreifen. Hierbei kam es zu einem Gerangel, wobei der Zeuge und der ...

