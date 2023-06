Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tödlicher Verkehrsunfall in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und der Polizeiinspektion Schifferstadt

Am 24.06.2023 kam es gegen 02:00 Uhr auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhren zwei Pkw die L528 in entgegengesetzter Richtung wobei sie, aus noch ungeklärter Ursache, frontal kollidierten. Dabei verstarb der 61-jährige Fahrer eines Pkw unmittelbar. Der andere Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt und sein Beifahrer leicht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Alle Beteiligten wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die Landstraße musste für fünf Stunden voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Die Ermittlungen dauern an.

