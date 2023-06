Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendieb füllt seine Tasche

Speyer (ots)

Am 22.06.2023 gegen 18:33 Uhr betrat ein 22-jähriger Mann mit einer Tüte die Verkaufsräume eines Bekleidungsgeschäftes in der Maximilianstraße. Er steckte in die mitgeführte Tüte insgesamt drei Badehosen, drei Shorts, zwei Hemden, drei T-Shirts und acht Jeanshosen in einem Gesamtwert von 450 Euro. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Der Mann wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtete. Diese sprach den 22-Jährigen auf den Diebstahl an und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige händigte die die gestohlenen Kleider aus und lief in Richtung Wormser Straße. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 22-Jährige am St-Guido-Stift-Platz festgestellt und aufgrund Personenbeschreibung eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er gab zu, den Diebstahl begangen zu haben. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zugriffsbereit ein Pfefferspray in der rechten Hosentasche. Nebst Strafanzeige wurde seitens des Geschäftes auch ein Hausverbot ausgesprochen.

