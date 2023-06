POL-PDLU: Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) - Am 22.06.2023 gegen 08:12 Uhr befuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Dieser wurde kurz vor der Abfahrt B39 durch ein Fahrzeug überholt, welches vor dem LKW einscherte und abbremste. Der LKW passte seine Geschwindigkeit daraufhin an. Ein 34-Jähriger PKW Fahrer bemerkte die Geschwindigkeitsanpassung nicht und fuhr auf dem LKW auf. Die Fahrzeugfront wurde stark eingedrückt und der PKW war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund starker ...

